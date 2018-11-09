Умерла известная украинская журналистка [ Редактировать ]
8 ноября в возрасте 35 лет умерла известная украинская журналистка Инна Жмуд.
В 2017 году у нее была диагностирована редкая форма онкологии, которая поразила надпочечники - адренокортикальная карцинома, пишет lb.ua.
Инна Жмуд работала в последнее время выпускающим редактором новостной программы "Факты" на телеканале ICTV.
В Украине Инне сделали две операции, она также прошла несколько курсов химиотерапии в немецкой клинике. Коллеги-журналисты из различных медиа помогали собирать деньги на лечение.
Последнее сообщение журналистка опубликовала в Facebook 6 ноября: "Я поняла одну вещь. Иногда лучше чего-то просто не знать. Чтобы не накручивать себя. Чтобы не реветь. Чтобы не думать о плохом. Просто не знать. Потому что это так трудно... И так. Ты - сильная, мужественная, бла-бла... Но ...".
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