Смерть из-за тумана: в Киеве иномарка насмерть сбила женщину [ Редактировать ]
Утром 9 ноября в Соломенском районе Киева под Индустриальным мостом иномарка сбила женщину.
Автомобиль Citroen двигался в сторону станции метро "Шулявская", когда женщина, пыталась перебежать дорогу, сообщает "Киев оперативный" в Facebook.
От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
По одной из версий, женщина и водитель не увидели друг-друга на достаточном расстоянии из-за тумана, который уже несколько дней подряд опускается на город, делая видимость на дорогах практически нулевой.
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