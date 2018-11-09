Утром 9 ноября в Соломенском районе Киева под Индустриальным мостом иномарка сбила женщину.

Автомобиль Citroen двигался в сторону станции метро "Шулявская", когда женщина, пыталась перебежать дорогу, сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

По одной из версий, женщина и водитель не увидели друг-друга на достаточном расстоянии из-за тумана, который уже несколько дней подряд опускается на город, делая видимость на дорогах практически нулевой.