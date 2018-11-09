8 ноября боевики на Донбассе 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск, 4 из которых - с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

В результате боевых действий ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил, сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Боевики обстреляли оборонительные укрепления в районах населенных пунктов Крымское, Новолуганское, Пески, Опытное, Марьинка, Славное, Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Лебединское.

Члены незаконных вооруженных формирований вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 120-мм они обстреливали позиции ООС вблизи Новолуганского.

Минометы 82-го калибра боевики применили неподалеку Павлополя и Крымского, возле которого они проявили наибольшую огневую активность.

Кроме того, на Донбассе активизировались диверсионные группы боевиков.