Париж поринає в атмосферу Різдва. Святкові вогні засяяли в одному з найстаріших універмагів міста. Декоратори постаралися - у вітринах виставили 75 рухомих ляльок, майже дві сотні ялинок та розвісили три з половиною кілометри світлових гірлянд. Традиційно, це знак і для інших французьких торговців - час чепурити свої крамниці до свята та приваблювати покупців різдвяними знижками.