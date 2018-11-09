Крамниці Парижу прикрасили до Різдва [ Редактировать ]
Париж поринає в атмосферу Різдва. Святкові вогні засяяли в одному з найстаріших універмагів міста. Декоратори постаралися - у вітринах виставили 75 рухомих ляльок, майже дві сотні ялинок та розвісили три з половиною кілометри світлових гірлянд. Традиційно, це знак і для інших французьких торговців - час чепурити свої крамниці до свята та приваблювати покупців різдвяними знижками.
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