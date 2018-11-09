Канал постачання боєприпасів із передової виявили силовики на Луганщині. Біля Сєвєродонецька правоохоронці знайшли сховок - там були гранатомети, вогнемети, гранати, вибухівка та десятки тисяч набоїв.

За даними СБУ, зловмисники планували нелегально перевезти арсенал та продати на "чорному" ринку. Зараз їх розшукують.