На Луганщині перекрили канал постачання зброї (відео) [ Редактировать ]
Канал постачання боєприпасів із передової виявили силовики на Луганщині. Біля Сєвєродонецька правоохоронці знайшли сховок - там були гранатомети, вогнемети, гранати, вибухівка та десятки тисяч набоїв.
За даними СБУ, зловмисники планували нелегально перевезти арсенал та продати на "чорному" ринку. Зараз їх розшукують.
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