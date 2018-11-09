У Дніпрі п'ятикласник спробував скоїти самогубство. Зараз він у тяжкому стані в реанімації. Що змусило хлопця зважитися на таке - з'ясовувала Олена Мендалюк.

І ще одна приголомшлива шкільна історія. У Дніпрі п'ятикласник спробував вчинити самогубство. Зараз він у тяжкому стані в реанімації. Що змусило хлопця зважитися на такий крок - з'ясовувала Олена Мендалюк.

Трагедія сталася вдома. Коли мати прийшла додому - побачила сина у петлі. Уже майже добу він - у реанімації. Підключений до апарату штучної вентиляції легень. Батьки категорично відмовилися від коментарів. Правоохоронці попередньо кваліфікують подію, як суїцид.

"Близько 10 години вечора до лікарні Дніпра доставлено хлопчика 2007 року народження. Попередньо після спроби самогубства", - повідомила Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Хлопчик з першого класу навчався у 26 школі. Вчителі у його поведінці нічого підозрілого не помічали. Кажуть - був активним, з однолітками не конфліктував, хіба що поведінка "кульгала".

"Подвижный, как и все. Замечаний - как и у всех. Что касается учебы, то в меру своих способностей", - говорить Світлана Корж, в. о. директора середньої школи №26 Дніпра.

"Ему, как и другим ученикам делались замечания по поводу поведения. Он может себя вести как не подобает учащимся. Учительница пожаловалась, что сидел, ничего не делал, да еще по телефону с друзьями разговаривал", - розповіла Валентина Пермінова, класний керівник 5 класу середньої школи №26 Дніпра.

Довести учня до самогубства могли вчителі - вважають активісти. До такої версії вони дійшли після спілкування з батьками однокласників.

"Булинг внутри школы, этого мальчика прессовала кто-то из учителей. Я не буду называть фамилию. Этот факт сейчас проверяется. Но могу сказать, что за последние несколько лет - это не первая попытка суицида в 26 школе", - наголосив Вадим Мирошник, член громадської ради при міськраді Дніпра.

Не виключають активісти й того, що призвести до спроби самогубства могло розлучення батьків. Хлопець - єдина дитина в родині і міг боляче це сприйняти. Є й ще одна версія. У поліції припускають, що це міг бути - нещасний випадок.