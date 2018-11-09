В Мексике убили дочь депутата Кармен Медель. Валерия Медель была застрелена в спортзале города Веракрус, сообщает El Pais.

Девушка была студенткой местного медицинского университета. Работа парламента была приостановлена ​​после того, как мать во время сессии получила сообщение об убийстве дочери.

Мотивы преступника пока неизвестны, полиция разыскивает стрелка. По данным издания, за последний год в Веракрусе произошло более тысячи убийств, а в целом по стране - более 22 тысяч.

На днях в Одессе застрелили убийцу.