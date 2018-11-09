Дочь депутата парламента застрелили [ Редактировать ]
В Мексике убили дочь депутата Кармен Медель. Валерия Медель была застрелена в спортзале города Веракрус, сообщает El Pais.
Девушка была студенткой местного медицинского университета. Работа парламента была приостановлена после того, как мать во время сессии получила сообщение об убийстве дочери.
Мотивы преступника пока неизвестны, полиция разыскивает стрелка. По данным издания, за последний год в Веракрусе произошло более тысячи убийств, а в целом по стране - более 22 тысяч.
На днях в Одессе застрелили убийцу.
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