Участницы конкурса красоты подрались на сцене (видео) [ Редактировать ]
В Бразилии подрались участницы конкурса на самые красивые ягодицы Miss BumBum 2018. Одна из конкурсанток Алине Ува не вошла в тройку победительниц, что не на шутку разозлило красотку, пишет Gazeta.ua.
Девушка в ярости набросилась на победительницу и попыталась отобрать у нее ленту. Участницы толкались, хватали друг друга за ленты. Но победительница все же смогла продефилировать по сцене.
Финал восьмого бразильского конкурса "Мисс Бум-бум" прошел 7 ноября в Сан-Паулу. В нем принимали участие 15 девушек. Титул получила 31-летняя модель и танцовщица Эллен Сантана.
На днях королева красоты упала в обморок прямо на сцене.
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