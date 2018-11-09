В Бразилии подрались участницы конкурса на самые красивые ягодицы Miss BumBum 2018. Одна из конкурсанток Алине Ува не вошла в тройку победительниц, что не на шутку разозлило красотку, пишет Gazeta.ua.

Девушка в ярости набросилась на победительницу и попыталась отобрать у нее ленту. Участницы толкались, хватали друг друга за ленты. Но победительница все же смогла продефилировать по сцене.

Финал восьмого бразильского конкурса "Мисс Бум-бум" прошел 7 ноября в Сан-Паулу. В нем принимали участие 15 девушек. Титул получила 31-летняя модель и танцовщица Эллен Сантана.

На днях королева красоты упала в обморок прямо на сцене.