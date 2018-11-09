Ночью 9 ноября норвежский остров Ян Майен содрогнулся от сильнейшего в истории страны землетрясения.

На острове на время землетрясения находились 18 человек - работники метеорологической службы и военнослужащие, сообщает местное издание Aftenposten.

Никто из людей не пострадал, хотя они и говорят, что после того как их разбудило землетрясение, они находились в шоковом состоянии.

Остров Ян Майен находится в Северном Ледовитом океане и географически ближе к Гренландии, чем к континентальной Норвегии. Тем не менее землетрясение, имевшее магнитуду 6,8 признано самым сильным из зафиксированных в стране.

Предыдущее сильнейшее землетрясение также произошло в районе острова Ян Майен в 2012 году и имело магнитуду 6,6 - тогда также никто не пострадал.

Остров Ян Майен находится в Северном Ледовитом океане. Карта: google.com.ua/maps

Четырьмя днями ранее мощное землетрясение произошло в Японии.