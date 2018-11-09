На Житомирщині селяни борються за пасовища. Ми вже розповідали історію кількох сіл, де землі для випасання худоби перейшли у власність агрокомпанії.

Люди скаржилися до різних інстанцій, щоб повернути втрачені гектари. Та за цей час фірма почала освоювати десятки нових.

Про те, що в сусідніх селах розорюють громадські пасовища, жителі Городківки знали. Та що випасати худобу буде ніде і їм - не очікували.

"Це почалося у вихідні дні - з суботи на неділю. Приїхали вранці вони і почали хазяйнувати. Ми їх просили, щоб вони це поле не брали, щоб вони взяли з тієї сторони там 10 гектарів", - розповідає Віталій Цмех, житель села Городківка.

Селяни не розуміють, як так сталося, що земля тепер не їхня. Кажуть - документи на оформлення подавали.

"Набір, який треба було - ми завезли. Це було десь у 2016 році, в червні місяці. Пройшов час більше півроку, тому що там в Держгеокадастрі мінялися начальники - ну, так складалося на ту пору, і нам відповіді ніякої не давали", - стверджує Олена Сіра, землевпорядник сільської ради села Городківка.

Тепер виявилося, що агрофірма цю землю орендувала вже в нових власників.

"Ті люди, яким дали земельну ділянку по 2 гектари - вони вже віддали їм в оренду і цей юрист сказав, що вже 12 чоловік там", - говорить Олена Сіра, землевпорядник сільської ради села Городківка.

У сусідніх Каменях - та ж ситуація. Щоправда, тут ще лишилася земля для випасання. Люди побоюються - заберуть і цю. А сільський голова пояснює - клопотатися треба було раніше.

"2001 року, 2011 року був дозвіл наданий ще тодішньою сільською радою на тимчасове користування на строк 13 років. Цей термін збіг у 2014 році. Всім людям я об'явив, що земля з цього моменту не є вашою і маєте право оформляти документи. Хто мене послухався, підключився зразу - отримали", - говорить Григорій Ходаківський, сільський голова села Камені.

У районі кажуть - шансів повернути землі під пасовища в селян немає. Не встигли оформити - тож земля вже їм не належить.

"Так як не було дані земельні ділянки виділено під пасовища, сільська рада його не оформила так як треба - відповідно далися учасникам АТО. От і все. А вже агрофірма викупила в даних громадян землю на підставі їхніх документів, що вони оформили цю землю", - говорить Олена Колодницька, заступник відділу Держгеокадастру міста Андрушівка.

Та в законність таких масових угод селяни не вірять і здаватися не збираються. Уже звернулися до правоохоронних органів. Просять з'ясувати, як так сталося, що землю в них забрали просто з-під носа.