У Лівані представили одяг та прикраси із шоколаду [ Редактировать ]
Солодка мода. У столиці Лівану - Бейруті влаштували показ суконь та прикрас із шоколаду.
Свої роботи презентували 13 дизайнерів. Убрання створювали спільно з кондитерами. Аби приготувати матеріал для колекції - шоколад змішували з глюкозою.
Такий захід проводять уже вп'яте. Щоразу дизайнери обирають нову тематику.
Цьогоріч був карнавальний стиль.
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