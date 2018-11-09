Отравление Скрипалей: Британия требует новых санкций [ Редактировать ]
Великобритания добивается от стран Европейского союза введения санкций против высокопоставленных руководителей Главного разведуправления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России.
В частности, Британия надеется заручиться поддержкой новых санкций со стороны Франции и Германии, пишет The Times, со ссылкой на дипломатические источники.
"Необходимо, чтобы министры иностранных дел и других стран в течение нескольких недель одобрили заморозку активов и запрет на поездки названных высокопоставленных российских шпионов", - пишет издание.
Ожидается, что список фигурантов будет опубликован уже в декабре.
Список, как считает издание, может стать первым официальным подтверждением личностей двух главных подозреваемых, фамилии которых прозвучали в расследовании международной группы Bellingcat, - Александра Мишкина и Анатолия Чепиги.
Сейчас в официально опубликованных Великобританией материалах они упоминаются как сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Bellingcat утверждает, что под этими именами скрываются сотрудники военной разведки Мишкин и Чепига.
Напомним, в начале марта 2018 года в Великобритании отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Из-за покушения пострадали десятки людей.
Полиция потратила около 7,5 миллиона фунтов на расследование и восстановила хронологию событий.
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