Великобритания добивается от стран Европейского союза введения санкций против высокопоставленных руководителей Главного разведуправления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России.

В частности, Британия надеется заручиться поддержкой новых санкций со стороны Франции и Германии, пишет The Times, со ссылкой на дипломатические источники.

"Необходимо, чтобы министры иностранных дел и других стран в течение нескольких недель одобрили заморозку активов и запрет на поездки названных высокопоставленных российских шпионов", - пишет издание.

Ожидается, что список фигурантов будет опубликован уже в декабре.

Список, как считает издание, может стать первым официальным подтверждением личностей двух главных подозреваемых, фамилии которых прозвучали в расследовании международной группы Bellingcat, - Александра Мишкина и Анатолия Чепиги.

Сейчас в официально опубликованных Великобританией материалах они упоминаются как сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. Bellingcat утверждает, что под этими именами скрываются сотрудники военной разведки Мишкин и Чепига.

Напомним, в начале марта 2018 года в Великобритании отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Из-за покушения пострадали десятки людей.

Полиция потратила около 7,5 миллиона фунтов на расследование и восстановила хронологию событий.