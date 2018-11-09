Горнодобывающие комбинаты Дмитрия Фирташа в два раза увеличили добычу и производство [ Редактировать ]
В январе-сентябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года входящие в Group DF предприятия Междуреченский горно-обогатительный комбинат (Междуреченский ГОК) и "Валки-Ильменит" (оба - Житомирская область) увеличили производство ильменитового концентрата в 1,98 раза или на 53 тыс. тонн до 107 тыс. тонн.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают "Українськi Новини".
Согласно сообщению, за 9 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года добыча ильменитовой руды повысилась на 91% до 2,1 млн куб. м.
"Двукратное увеличения добычи и производства четко соответствует нашему бизнес-плану. Несмотря на то, что "Валки-Ильменит" более года было вынужденно остановленным, все наши украинские и иностранные клиенты остались сотрудничать с нами и пролонгировали контракты. Поэтому мы в максимально сжатые сроки вышли на необходимый уровень загрузки и обеспечили объемы выпуска. Как и ранее, в первую очередь комбинаты сосредоточены на выполнении своих обязательств перед украинскими потребителями - более 30% продукции было отгружено предприятию "Сумыхимпром". Остальные 70% продукции ушло на экспорт европейским клиентам", - говорится в сообщении со ссылкой на директора "Валки-Ильменит" Ивана Боднаря.
Согласно сообщению, благодаря росту производственных показателей, на комбинатах был на 25% был увеличен размер средней заработной платы по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, которая в текущее время составляет более 12 тыс. гривен.
Также в сообщении сказано, что с начала 2018 года на "Валки-Ильменит" и Междуреченском ГОКе было совокупно создано около 150 новых рабочих мест, а налоговые отчисления предприятий увеличились почти на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составили более 44 млн гривен.
2010 году холдинговая компания Group DF (Австрия), принадлежащая украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, запустила Междуреченский ГОК в Житомирской области.
Общество с ограниченной ответственностью "Валки-Ильменит" было зарегистрировано в 2001 году.
Предприятие специализируется на добыче и производстве ильменитового концентрата, мощностью 65 тыс. тонн в год.
Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии.
Основные направления деятельности группы - азотный, титановый и газовый бизнесы.
Основатель и собственник Group DF - бизнесмен Дмитрий Фирташ.
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