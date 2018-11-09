Президент Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка.

"Сила и мощь нашего государства не только в численной армии, высокооснащенных Вооруженных Силах и развитой экономике, но я твердо убежден: сила и мощь нашего государства еще и в украинской книге, украинском кино, в украинской музыке, в украинских песнях, и главное - в украинском языке", - написал Петр Порошенко в Facebook.

"Ведь язык - это сама сущность нашей украинской идентичности. Через него мы познаем окружающий мир и, наконец, самих себя", - добавил он.

"Сейчас мы наконец утверждаем украинский язык - составляющую силы и успеха нашего народа - певучий, яркий, разнообразный. Пусть украинский язык повсюду звучит в полный голос!", - подчеркнул президент.

Кабинет министров присоединился к президенту в поздравлениях: "Говорите и читайте, создавайте неповторимый и интересный контент на украинском языке, расширяйте его горизонты от высокого искусства и науки до ежедневного быта":

Щиро вітаємо з Днем української писемності та мови! Розмовляйте й читайте, створюйте неповторний та цікавий контент українською мовою, розширюйте її горизонти від високого мистецтва і науки до щоденного побуту! pic.twitter.com/t7lvMoUn2Y — Кабмін України (@Kabmin_UA) 9 ноября 2018 г.

Напомним, в День письменности и языка украинцам предлагают написать диктант.