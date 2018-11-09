Сбитый беспилотник ОБСЕ: Россию обвинили более 40 стран [ Редактировать ]
Россия и поддерживаемые ею вооруженные формирования ответственны за уничтожение беспилотника (БПЛА) СММ ОБСЕ 27 октября возле границы с Россией, говорится в заявлении Европейского Союза, обнародованном на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в Вене.
"Факты свидетельствуют, что Россия и вооруженные формирования, которые она поддерживает, несут ответственность за инцидент, и требуется объяснение со стороны России", - заявили в Евросоюзе, передает "Укринформ" 9 ноября.
"Любое вмешательство против технического оборудования СММ ОБСЕ идет вопреки букве и духу Минских договоренностей. Те, кто ответственны за любое умышленное повреждение, уничтожение или потерю беспилотников СММ и другого оборудования, должны понести ответственность, как политическую, так и финансовую", - подчеркнули во время Форума ОБСЕ.
Падение БПЛА произошло вскоре после обнаружения зенитно-ракетного комплекса 9К33 "Оса" и очередного конвоя из 7 грузовиков, двигавшихся по дороге возле границы с Россией, где нет пунктов пропуска.
К заявлению присоединились 28 стран-членов ЕС, Бывшая Югославская Республика Македония, Черногория и Албания - кандидаты на вступление.
Кроме этого, документ поддержали страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Норвегия и Лихтенштейн, страны-члены Европейской экономической зоны, а также Украина, Молдова, Грузия, Андорра и Сан-Марино.
Напомним, 27 октября во время полета над оккупированными территориями Донецкой области, исчез беспилотник СММ ОБСЕ после того, как вблизи населенного пункта Калиново, что в 72 км на восток от Донецка он обнаружил зенитный ракетный комплекс 9К33 "Оса".
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