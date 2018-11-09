9 ноября, в метро Киева неизвестные обокрали пресс-секретаря Генеральной прокуратуры, бывшего спикера штаба АТО, Андрея Лысенко.

"Сегодня утром в метро у меня кто-то из сумки украл бутерброды", - написал он в Facebook.

Лысенко уточнил, что преступление произошло в вагоне на "зеленой" ("Сырецко-Печерской" - станции "Сырец"-"Бориспольская") ветке метрополитена.

При этом спикер ГПУ уверил, что не держит обиды на вора:

"Может это кому-то спасет жизнь. Вообще не обижен", - добавил Лысенко.

Сочувствующие подписчики предположили, что бутерброды перепутали с портмоне:

"Просто они были слишком прямоугольные и чел спутал их с портмоне. Небось расстроился", - предположила Светлана Воронюк.

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