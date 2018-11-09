В Литве открыли первую в мире янтарную баню. Помещение рассчитано на 15 человек и полностью покрыто янтарем, сообщается на сайте центра Atostogų parkas.

Фото: Atostogų parkas

Необычную баню построили в городе Паланг, на которую ушло три тонны янтаря. Во время нагревания до нужных температур камень выделяет янтарную кислоту, которая улучшает обмен веществ.

Посетители бани высоко оценили красоту и пользу новинки и уже прозвали баню пропавшей "янтарной комнатой".

Ранее в Киеве открылась первая в мире галерея-баня.