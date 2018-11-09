В мире появилась первая янтарная баня (фото) [ Редактировать ]
В Литве открыли первую в мире янтарную баню. Помещение рассчитано на 15 человек и полностью покрыто янтарем, сообщается на сайте центра Atostogų parkas.
Фото: Atostogų parkas
Необычную баню построили в городе Паланг, на которую ушло три тонны янтаря. Во время нагревания до нужных температур камень выделяет янтарную кислоту, которая улучшает обмен веществ.
Посетители бани высоко оценили красоту и пользу новинки и уже прозвали баню пропавшей "янтарной комнатой".
Ранее в Киеве открылась первая в мире галерея-баня.
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