Зарплати та премії директорів "Укрпошти" перевірять в Кабміні - про це під час години запитань до Уряду заявив Прем'єр Володимир Гройсман.

За його словами, заробітні плати не повинні були підвищеними за рахунок користувачів підприємства.

Тим часом Державна аудиторська служба почала перевірку тарифів "Укрпошти". Зокрема, переглянуть формування цін на доставку пенсій.

Говорили на засіданні й про старт опалювального сезону. Володимир Гройсман заявив - грошей на своєчасний запуск котелень Уряд виділив достатньо.

"Ми в рамках децентралізації передали 4 млрд доларів до місцевих бюджетів. І я вважаю що цих коштів сьогодні достатньо для того, щоб вчасно провести підготовку, погасити борги минулих років і розпочати новий опалювальний сезон. Я наголошую на цьому, що це саме відповідальність місцевих органів влади. Тепер уряд, в рамках регуляції, 5 жовтня прийняв рішення про початок опалювального сезону - там все передбачено щодо забезпечення", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.