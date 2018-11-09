Нові санкції проти Росії запровадили США - через окупацію Криму та агресію на Донбасі. Фінансові обмеження стосуються трьох фізичних осіб і дев'яти організацій - це кілька незаконно націоналізованих кримських санаторіїв, російська компанія, що їх купила, та її власник Володимир Зарицький.

Компанія "Південний проект", що купила винний завод "Новий світ". Співробітник ФСБ Андрій Сушко, якого вважають причетним до побиття кримськотатарського активіста. Компанія "КримТЕЦ" - за участь в енергетичних проектах на півострові. А також так зване "міністерство державної безпеки" самопроголошеної ЛНР і заступник міністра Олександр Басов.