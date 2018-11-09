Євросоюз продовжує санкції проти Росії [ Редактировать ]
Євросоюз до кінця року продовжить санкції проти Росії. Зокрема, це пов'язано з підготовкою до так званих "виборів" в терористичних республіках Донбасу. Про це заявив посол Євросоюзу в Росії Маркус Едерер.
За його словами, такі вибори - протирічать українському законодавству і є порушенням Мінських угод. А Росія - підтримує проведення цих псевдо-виборів. Тому, резюмував Едерер, санкції проти Росії будуть продовжені.
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