Второй фильм серии "Фантастические твари""Преступления Грин-де-Вальда" назвали "худшим в истории вселенной Гарри Поттера".

Критики многих ведущих изданий остались недовольны лентой:

"Лента выглядит сырой на всех уровнях, от мотиваций персонажей до созданного фэнтезийного мира", отозвалась критик издания The Mashable Энджи Хан.

"Ленте не хватает новизны и развития сюжета. Все это создатели попытались компенсировать большим количеством новых персонажей, которые скорее вводят зрителя в заблуждение", - высказал мнение журналист The Guardian Питер Брэдшоу .

Досталось Джонни Деппу, сыгравшего главного злодея в фильме:

Персонаж Деппа "изобилует клише, что у актера уже вошло в привычку", - подчеркнул автор журнала The Hollywood Reporter.

До этого Джонни Деппа выгнали из "Пиратов Карибского моря".