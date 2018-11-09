"Фантастические твари 2" признан худшим фильмом Поттерианы [ Редактировать ]
Второй фильм серии "Фантастические твари""Преступления Грин-де-Вальда" назвали "худшим в истории вселенной Гарри Поттера".
Критики многих ведущих изданий остались недовольны лентой:
"Лента выглядит сырой на всех уровнях, от мотиваций персонажей до созданного фэнтезийного мира", отозвалась критик издания The Mashable Энджи Хан.
"Ленте не хватает новизны и развития сюжета. Все это создатели попытались компенсировать большим количеством новых персонажей, которые скорее вводят зрителя в заблуждение", - высказал мнение журналист The Guardian Питер Брэдшоу .
Досталось Джонни Деппу, сыгравшего главного злодея в фильме:
Персонаж Деппа "изобилует клише, что у актера уже вошло в привычку", - подчеркнул автор журнала The Hollywood Reporter.
До этого Джонни Деппа выгнали из "Пиратов Карибского моря".
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