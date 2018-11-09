Німеччина вшановує пам'ять жертв нацистських репресій [ Редактировать ]
80-ті роковини "Кришталевої ночі". Цього дня 1938 року на всій території Німеччини розпочалися єврейські погроми.
За вказівкою Гітлера, що саме прийшов до влади, розлючений натовп бив вікна та палив крамниці, школи й синагоги... Близько сотні юдеїв загинуло, ще більше - були побиті та скалічені.
За спогадами свідків, усі вулиці були вкриті битим склом, звідси й назва цієї страшної події. Історики називають її "передвісницею" ще більшої трагедії - Голокосту.
На вшанування людей, які пережили ті жахливі часи, сьогодні у світі відзначають Міжнародний день проти фашизму та антисемітизму.
"Я була там. Скрізь були скалки вітрин. Саме тоді я втратила віру в поліцію. В дитинстві мені завжди говорили: якщо є якась проблема - іди до захисників. Так ми тоді називали поліцейських. Але їх так багато стояло довкола і вони тільки усміхалися. А потім я дізналася, що вони були разом з погромниками", - розповідає Маргіт Сибнер очевидиця "Кришталевої ночі".
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