В Киеве совершили нападение на популярного украинского исполнителя Арсена Мирзояна. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

Неизвестные выбили стекло в машине артиста в пятницу, 9 ноября. Пока неизвестно было ли что-то украдено из автомобиля. Мирзоян не предоставил деталей произошедшего.

Фото: Instagram

"Доброе утро!Грустить некогда", - написал певец.

На днях в Киеве ограбили известную телеведущую.