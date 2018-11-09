На популярного украинского певца напали [ Редактировать ]
В Киеве совершили нападение на популярного украинского исполнителя Арсена Мирзояна. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.
Неизвестные выбили стекло в машине артиста в пятницу, 9 ноября. Пока неизвестно было ли что-то украдено из автомобиля. Мирзоян не предоставил деталей произошедшего.
Фото: Instagram
"Доброе утро!Грустить некогда", - написал певец.
по теме
Смертельное ДТП с "Дизель шоу": стало известно о состоянии водителя
Появилась информация о состоянии водителя автобуса, который попал в смертельное ДТП, жертвой которого стала актриса Марина Поплавская
Умер звездный актер "Ералаша"
В России скончался один из известных актеров киножурнала "Ералаш"
В Киеве мужчину расстреляли у подъезда
Жуткий инцидент произошел поздно вечером у подъезда пострадавшего
В Киеве ограбили известную телеведущую
В Киеве ограбили известную украинскую телеведущую и экс-участницу "Танцев со звездами"
Мужчина зарезал жену и пытался ее сжечь
Под Киевом мужчина зарезал сожительницу и пытался скрыть улики