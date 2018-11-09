Российский корабль утонул у Камчатки, моряки пропали [ Редактировать ]
9 ноября у берегов российской Камчатки затонуло судно Анатолий Крашенинников. При этом несколько членов экипажа пропали без вести.
ЧП произошло в акватории залива Камбальный Охотского моря, сообщает пресс-служба МЧС России в регионе.
"По информации капитана координатора Камчатского морского спасательного координационного подцентра, десять членов экипажа эвакуированы на борт плавбазы, находившейся поблизости. Судьба еще трех членов экипажа пока неизвестна", - говорится в сообщении.
Поисково-спасательные работы осложняются неблагоприятными погодными условиями и темным временем суток. По этим же причинам пока невозможно привлечь к поискам авиацию.
Судно следовало по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана. На борту было 280 тонн груза, в основном стройматериалы и техника.
Все члены экипажа, которым удалось спастись, подняты на борт плавбазы Дальмос, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время людей доставят в Петропавловск-Камчатский.
Справка: согласно данным электронной базы marinetraffic.com, судно Анатолий Крашенинников было спущено на воду в 1970 году (48 лет назад), его валовая вместимость - 375 тонн, размеры приблизительно 45 на 9 метров, ходит под флагом России.
ЧП произошло в заливе Камбальном. Карта: google.com.ua/maps
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