9 ноября у берегов российской Камчатки затонуло судно Анатолий Крашенинников. При этом несколько членов экипажа пропали без вести.

ЧП произошло в акватории залива Камбальный Охотского моря, сообщает пресс-служба МЧС России в регионе.

"По информации капитана координатора Камчатского морского спасательного координационного подцентра, десять членов экипажа эвакуированы на борт плавбазы, находившейся поблизости. Судьба еще трех членов экипажа пока неизвестна", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы осложняются неблагоприятными погодными условиями и темным временем суток. По этим же причинам пока невозможно привлечь к поискам авиацию.

Судно следовало по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана. На борту было 280 тонн груза, в основном стройматериалы и техника.

Все члены экипажа, которым удалось спастись, подняты на борт плавбазы Дальмос, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время людей доставят в Петропавловск-Камчатский.

Справка: согласно данным электронной базы marinetraffic.com, судно Анатолий Крашенинников было спущено на воду в 1970 году (48 лет назад), его валовая вместимость - 375 тонн, размеры приблизительно 45 на 9 метров, ходит под флагом России.

ЧП произошло в заливе Камбальном. Карта: google.com.ua/maps

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