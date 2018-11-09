9 октября в Киеве на улице Строителей 31/13 произошло ДТП с участием Chevrolet Aveo и Toyota Camry, в результате которого пострадал 10-летний ребенок. Об этом сообщает Информатор.

По предварительным данным, Chevrolet Aveo двигался по своей полосе в сторону станции метро «Дарница». Toyota Camry двигался в сторону улицы Красноткацкой. По словам водителя Uklon на Chevrolet, Toyota его не пропустила, вследствие чего произошло столкновение.

В салоне Toyota находился только водитель - он не получил серьезных повреждений. В салоне Chevrolet Aveo находились пассажиры - женщина с дочерью приблизительно десяти лет. По словам очевидцев, женщина получила забой грудной клетки, но обошлось без серьезных повреждений, поскольку все были пристегнуты. Их с ребенком госпитализировали.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают виновника происшествия.

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