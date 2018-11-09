"Выборы" на Донбассе профинансировала Россия - СБУ [ Редактировать ]
По данным Службы безопасности Украины (СБУ), российские кураторы выделили на проведение псевдовыборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей 100 миллионов рублей (около 41,6 миллиона гривен).
"На выборы перечислено 100 миллионов рублей. Предлагали 50, но выпросили 100", - сообщил глава СБУ Василий Грицак на брифинге в Киеве 9 ноября, передает УНН.
При этом он отметил, что в соответствии с задачами, которые поставлены оккупационной власти со стороны российских кураторов, "результаты выборов" будут объявлены уже в день "голосования".
"Результаты выборов планируют объявить 11 ноября уже после обеда. Сначала хотели после 12 часов, но перенесли на после 16-и", - сказал глава СБУ.
Грицак сообщил, что согласно данным СБУ, только в так называемой "ДНР" "ожидают около 40 наблюдателей из 25 стран", но львиная доля так называемых "наблюдателей" назначена из числа членов незаконных вооруженных формирований (НВФ).
В то же время Грицак отметил, что определенная часть членов НВФ уже досрочно "проголосовала". В том числе - "голосовали" боевики из числа российских наемников.
"По замыслу Кремля, "легитимно избранные" лидеры псевдореспублик необходимы для принуждения украинской власти сесть с ними за стол переговоров для решения дальнейшей судьбы этого региона", - сказал Грицак.
Также, по данным СБУ, главарем боевиков в оккупированной части Донецкой области должен стать Денис Пушилин, а в захваченной Луганской - Леонид Пасечник, пишет gordonua.com.
Глава СБУ отметил, что предварительно уже "нарисовали" для "победы" Пушилина в 0 55%, а для Пасечника - 63%.
"Явку должны показать в 70% "избирателей", - подытожил Грицак.
Тем временем США впервые признали оккупацию Донбасса Россией.
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