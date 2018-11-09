В Австралии, в городе Мельбурн мужчина с ножом напал на прохожих.

В результате один человек погиб, еще 2 ранены, передает пресс-служба полиции штата Виктория в Facebook.

"В больницу были доставлены 3 человека, к сожалению, один из них умер. 2 других получают медицинскую помощь и находятся в стабильном состоянии", - сообщил суперинтендант Дэвид Клейтон.

Он опроверг предположение, что нападение было террористическим актом.

Нападавшего задержала полиция. Уточняется, что его автомобиль врезался в здание торгового центра и загорелся.

"Вооруженный ножом мужчина попытался напасть на офицеров, которые подошли к горящей машине, и был подстрелен одним из них. Сейчас нападавший арестован и находится в госпитале в тяжелом состоянии".

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