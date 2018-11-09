Мужчина набросился на прохожих с ножом, есть погибший [ Редактировать ]
В Австралии, в городе Мельбурн мужчина с ножом напал на прохожих.
В результате один человек погиб, еще 2 ранены, передает пресс-служба полиции штата Виктория в Facebook.
"В больницу были доставлены 3 человека, к сожалению, один из них умер. 2 других получают медицинскую помощь и находятся в стабильном состоянии", - сообщил суперинтендант Дэвид Клейтон.
Он опроверг предположение, что нападение было террористическим актом.
Нападавшего задержала полиция. Уточняется, что его автомобиль врезался в здание торгового центра и загорелся.
"Вооруженный ножом мужчина попытался напасть на офицеров, которые подошли к горящей машине, и был подстрелен одним из них. Сейчас нападавший арестован и находится в госпитале в тяжелом состоянии".
Ранее сообщалось, что в Киеве напали на популярного украинского певца
по теме
Умер один из самых жестоких серийных убийц Украины
В понедельник 5 ноября умер один из самых жестоких серийных убийц Украины
Харьковчанин зарубил топором автовора
В пригороде Харькова мужчина жестоко расправился с вором, который пытался обокрасть его гараж
У Луцьку в результаті стрілянини загинула людина
У Луцьку стріляли посеред білого дня. Одна людина загинула, ще двоє - поранені. Постраждали місцевий підприємець та кримінальний авторитет. Обидва - у лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує
Умерла Екатерина Гандзюк: названа точная причина смерти
Церемония прощания с Екатериной Гандзюк состоится в Херсоне
В России рухнул мост, есть погибшие
В российском Ханты-Мансийском автономном округе произошло обрушение моста.