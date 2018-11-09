В Киеве столкнулись сразу 5 авто (видео) [ Редактировать ]
В Шевченковском районе Киева столкнулись сразу пять автомобилей.
ДТП произошло на проспекте Победы (в сторону центра) возле станции метро "Берестейская", сообщает
dtp.kiev.ua.
По предварительным данным, виновник - водитель микроавтобуса, который решил развернуться в неположенном месте.
В результате ДТП пострадавших нет.
Тем временем в Киеве в результате ДТП пострадал ребенок.
по теме
Иностранный дипломат попал в ДТП в центре Киева (фото)
В центре Киева столкнулись Volkswagen Passat и Mercedes, управляемый дипломатом из Греции
В Запорожье рог троллейбуса пробил маршрутку с ребенком
в Запорожье у троллейбуса упал рог, пробил маршрутку и травмировал ребенка
Поезд насмерть сбил киевлянина возле Ocean Plaza (видео)
Возле ТЦ Ocean Plaza в Голосеевском районе Киева поезд совершил смертельное ДТП
Жуткое ДТП в центре Киева: автокран протаранил десятки машин (фото, видео)
В Киеве на бульваре автокран снес десятки автомобилей, есть пострадавшие
Авто дважды раздавило ребенка в Одесской области
В Одесской области водитель микроавтобуса дважды совершил наезд на годовалого мальчика