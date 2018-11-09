ДТП случилось на проспекте Победы. Илл.: rbc.ua

В Шевченковском районе Киева столкнулись сразу пять автомобилей.

ДТП произошло на проспекте Победы (в сторону центра) возле станции метро "Берестейская", сообщает

dtp.kiev.ua.

По предварительным данным, виновник - водитель микроавтобуса, который решил развернуться в неположенном месте.

В результате ДТП пострадавших нет.

Тем временем в Киеве в результате ДТП пострадал ребенок.