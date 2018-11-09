Харьковский апелляционный суд разблокировал работу предприятий "Росток-Холдинг" [ Редактировать ]
Работа предприятий группы "Росток-Холдинг" разблокирована решением Харьковского апелляционного суда, который 8 ноября удовлетворил апелляционные жалобы компании по поводу ареста активов. Суд снял аресты на уборку урожая, его хранение и реализацию, сообщает пресс-служба предприятия.
В компании считают, что самым важным в разблокировании работы предприятий является то, что удастся избежать социального взрыва. "Главное, что 2 тысячи наших работников, а вместе с семьями это 10 тыс. человек – снова будут иметь работу, достойную зарплату, возможность содержать родителей-пенсионеров и детей, возможность отапливать дома в зимний период", - заявил Генеральный директор группы "Росток-Холдинг" Валерий Ласьков.
"Мы рады возобновить сбор урожая, ведь не за горами ухудшение погодных условий и возможны дополнительные потери урожая – как в количестве, так и в качестве - в который вложены значительные усилия наших агрономической и инженерной служб. Мы также сможем избежать экологической катастрофы, которая угрожала нашим элеваторам", - подчеркнул Валерий Ласьков.
На полях компании в Сумской и Черниговской областях остались несобранными 15 тыс. га кукурузы. Об этом Валерий Ласьков заявил накануне на брифинге в Верховной Раде, обращаясь к парламентариям с призывом разблокировать работу предприятий, деятельность которых была остановлена в результате рейдерской атаки.
Как известно, 8 октября работа всех 17 предприятий группы, расположенных в Черниговской и Сумской областях, была заблокирована постановлением Харьковского районного суда Харьковской области, который находится в пгт. Покотиловка. В рамках решения суда были применены беспрецедентные меры к предприятиям группы в форме ареста активов, запрета собирать урожай и проводить продажу зерна. Хозяйственная деятельность компании была полностью парализована, несмотря на то, что ни одно предприятие группы не имеет к Харьковщине никакого отношения.
По мнению адвокатов, защищающих интересы "Росток-Холдинг" - Михаила Ильяшева, ЮФ "Ильяшев и Партнеры" и Сергея Василишина, ЮФ "ADVANQ" - ситуация вокруг блокирования работы предприятий группы "Росток-Холдинг" выглядит как типичная попытка уничтожения успешной сельскохозяйственной компании.
По предыдущим оценкам, сумма потерь компании от рейдерской атаки может составить приблизительно 130 млн. гривен. Это и потери урожайности, и ухудшение качества кукурузы в связи с вынужденным затягиванием полевых работ. Также это дополнительные затраты на хранение зерна в полиэтиленовых рукавах (ведь работа элеваторов была заблокирована). Кроме того, сорваны международные контракты и будут штрафные санкции за невыполнение обязательств перед поставщиками и покупателями (просрочка сроков погашений по обязательствам).
В "Росток-Холдинг" приветствуют справедливое решение Харьковского апелляционного суда по разблокированию работы предприятий группы и надеются, что суды и правоохранительные органы впредь не будут препятствовать работе аграриев. Компания заявляет, что будет внимательно следить за развитием ситуации и готова к решительным действиям в случае новых атак на предприятия холдинга.
Справка: "Росток-Холдинг" - вертикально-интегрированная агропромышленная группа, специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, а также производстве и продаже молока. Под контролем группы около 60 тыс. га. В группу также входят 5 животноводческих ферм, 3 элеваторных комплекса и ряд торговых компаний.
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