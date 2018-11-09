В "Киеве" и "Борисполе" массово отменяют и задерживают авиарейсы [ Редактировать ]
9 ноября, некоторые рейсы из аэропортов "Борисполь" и "Киев" отменены или задерживаются.
Так, по состоянию на 12:40, в аэропорту "Киев" задерживаются на прилет рейсы из Кельна, Минска, Ганновера, Будапешта и Франфурта, сообщает "Информатор".
А рейс в Фиумичино (Италия), который должен был вылететь в 5:20, задержится до 21:20.
Также отменены несколько рейсов - утренний рейс в Варшаву и дневной в Бейрут.
Пресс-секретарь аэропорта "Киев" Галина Богданенко заверила, что пассажирам не стоит переживать, аэропорт работает в штатном режиме.
"Пассажиры рейса в Шарм а/к SkyUp уже прошли регистрацию и вылетели в 12:30, а/к Alitalia перенесла утренний вылет в 5:20 на вечер - 21:20. Пассажиры, которые не вылетели вовремя, были поселены в гостинице", - сообщила Богданенко.
Что касается аэропорта "Борисполь", то там отменен рейс из Хургады, который должен был приземлиться в 15:25.
Кроме этого, некоторые незначительно задерживаются (на 15-30 минут). На вылет на несколько часов задерживается рейс в Запорожье.
"Оба столичных аэропорта продолжают принимать и отправлять авиалайнеры, хоть и с задержками", - сообщили в пресс-службе "Борисполя".
Тем временем украинцы устроили пьяный дебош на борту самолета, вылетевшего в Киев из Шарм-эль-Шейха.
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