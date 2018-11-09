Закон о "евробляхах": водителей ждут новый налог и новые штрафы (инфографика) [ Редактировать ]
В четверг, 8 ноября, Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №8487, который снижает акцизы на растаможку автомобилей. Кроме этого, парламент во втором чтении поддержал и закон №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины о ввозе транспортных средств на таможенную территорию Украины".
Законопроект №8487 снижает акцизы на растаможку автомобилей, а также предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема.
Акцизный налог с авто, рассчитанный по предложенной формуле, будет значительно меньше того, который действует на данный момент.
Разница в размере ставок для различных по объему двигателя авто не будет существенной.
В то же время, акцизный налог на старые авто будет выше за счет его увеличения на возрастной коэффициент, что будет стимулировать к приобретению более новых авто.
Законопроект №8488 предусматривает штрафы за нарушение срока пребывания автомобиля на "евробляхах" в режиме транзита.
В проекте устанавливается возможность составления протокола о нарушении таможенных правил в отсутствие лица, привлекаемого к админответственности, с последующей передачей такому лицу по сообщенному им или имеющемуся в органах доходов и сборов адресу (месту жительства или фактического пребывания).
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