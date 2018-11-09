В четверг, 8 ноября, Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №8487, который снижает акцизы на растаможку автомобилей. Кроме этого, парламент во втором чтении поддержал и закон №8488 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины о ввозе транспортных средств на таможенную территорию Украины".

Законопроект №8487 снижает акцизы на растаможку автомобилей, а также предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема.

Акцизный налог с авто, рассчитанный по предложенной формуле, будет значительно меньше того, который действует на данный момент.

Разница в размере ставок для различных по объему двигателя авто не будет существенной.

В то же время, акцизный налог на старые авто будет выше за счет его увеличения на возрастной коэффициент, что будет стимулировать к приобретению более новых авто.

Законопроект №8488 предусматривает штрафы за нарушение срока пребывания автомобиля на "евробляхах" в режиме транзита.

В проекте устанавливается возможность составления протокола о нарушении таможенных правил в отсутствие лица, привлекаемого к админответственности, с последующей передачей такому лицу по сообщенному им или имеющемуся в органах доходов и сборов адресу (месту жительства или фактического пребывания).

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