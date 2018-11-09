Под Львовом школы закрывают на карантин [ Редактировать ]
Под Львовом из-за кори на карантин закрыли четыре школы. В частности, занятия прекратились в школах сел Рудное, Лапаевка и в двух заведениях Зимней Воды. Об этом сообщает Zaxid.net.
Болеют и ученики, и дошкольники. Так, в среду заболели 32 учеников и пятеро дошкольников. В местной амбулатории говорят, что за последние дни увеличилось пациентов.
"Прививки среди детского населения и среди взрослого увеличилось. Мамы каждый день обращаются в амбулаторию для того, чтобы провести вакцинацию", - рассказала заведующая амбулатории семейной медицины Рудный Юлия Мокрик.
В Зимней Воде также приостановили обучение. Здесь заболели корью 13 школьников.
"В основном дети, которые заболели - ученики первой школы. По второй школе у нас было только два случая кори, слава Богу. На сегодняшний день дети здоровы практически", - рассказал главный врач Зимноводовской амбулатории Роман Гонсьор.
Временно приостанавливают учебу и в соседних селах. В Лапаевке вспышка кори началась еще 10 октября.
В селах Львовщины педагоги прекращают учебный процесс, чтобы прекратить распространение заболевания, а вот во Львове школы работают. Здесь корь подхватили 143 школьники и 20 дошкольников.
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