В Тернополе автомобиль переехал спящего на дороге мужчину [ Редактировать ]
8 ноября в Тернопольской области на автодороге Бучач-Чертков-Скала-Подольская, в результате аварии погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.
Инцидент произошел в районе села Белобожница.
Согласно предварительным данным, автомобиль Volkswagen Touareg переехал мужчину, когда тот заснул прямо посреди дороги.
По словам местных жителей, днем они видели погибшего в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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