8 ноября в Тернопольской области на автодороге Бучач-Чертков-Скала-Подольская, в результате аварии погиб мужчина. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Инцидент произошел в районе села Белобожница.

Согласно предварительным данным, автомобиль Volkswagen Touareg переехал мужчину, когда тот заснул прямо посреди дороги.

По словам местных жителей, днем они видели погибшего в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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