Депутат Лещенко попал в ДТП (видео) [ Редактировать ]
В Киеве на Окружной дороге автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился народный депутат Украины Сергей Лещенко, столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Как говорит депутат, он двигался со стороны жилого массива Оболонь в направлении Пущи-Водицы.
"Остановившись на обочине, чтобы посмотреть в карту, в него на полном ходу врезался автомобиль DAF под управлением 22-летнего водителя. После столкновения автомобиль народного депутата развернуло на 180 градусов, а грузовой автомобиль DAF съехал на обочину и перевернулся", - говорится в сообщении.
Водитель грузовика вылетел через лобовое стекло. Медики, которые прибыли на место аварии, оказали ему помощь. Информация о состоянии здоровья Лещенко отсутствует.
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