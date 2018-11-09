Думаете, самая долгожданная ночь - это новогодняя? А вот и нет! Уже совсем скоро на сайте Rozetka™ стартует Черная пятница 2018 - самая грандиозная и долгожданная ночная распродажа года!

Что такое Черная пятница?

Впервые этим именем окрестили день начала рождественских распродаж американские полицейские. Из-за скопления на дорогах огромного числа автомобилей, очередей в магазинах и сопровождавших это столпотворение травм и потасовок, этот день прозвали "черной" пятницей. Но есть и другая, более приятная, версия. Некоторые считают, что термин связан с английской идиомой "in the black", которая в переводе означает "положительный баланс". Подразумевается, что все участники Ночной распродажи получат выгоду.

Когда наступит Черная пятница 2018

Распродажа Black Friday родом из США. Для американцев она уже давно стала частью национальной культуры. У этого фестиваля шопинга нет фиксированной даты. Он ежегодно проводится в четвертую пятницу ноября, сразу после Дня благодарения. Таким образом, этот день становится условной границей между осенним сезоном и началом рождественских распродаж. В этом году "черной" датой станет 23 ноября.

Как подготовиться к Черной пятнице

Для Украины Черная пятница - недавняя традиция. Масштабная ноябрьская распродажа впервые прошла в Украине всего несколько лет назад. Но, как показывает опыт предыдущих лет, украинские покупатели быстро освоились с новой тенденцией. Согласно данным сервиса скидок Picodi, этой осенью около 30% украинцев собираются принять участие в марафоне покупок. То есть, почти на 19% больше, чем в прошлом году.

Четвертая пятница ноября – день, к которому стоит подготовиться заранее. Есть несколько проверенных советов, которые помогут провести этот день с пользой:

Планирование – залог спокойного и разумного шопинга. Стоит хотя бы в общих чертах обдумать, что именно хотелось бы приобрести в Черную пятницу.

Помимо списка покупок, стоит определиться с допустимой суммой, которую можно на них потратить. Атмосфера большой распродажи подталкивает к расточительству, так что лучше обдумать траты заранее.

Если есть возможность – лучше приступить к шопингу пораньше. Обычно к пятничному вечеру товары на прилавках сильно редеют.

Онлайн-покупки позволяют сэкономить не только средства, но также время и усилия. Посетители интернет-магазина избавлены от необходимости пробиваться сквозь толпу покупателей, стоять в очередях и тратить время на дорогу.

Как получить скидки в "Розетке"

Интернет-супермаркет "Розетка" – самый известный онлайн-магазин Украины. И он же стал одним из первых участников Black Friday, который познакомил украинских покупателей с всемирной осенней распродажей. В четвертую пятницу ноября здесь можно отыскать скидки на товары из большинства имеющихся категорий. А на этой огромной торговой площадке представлены практически любые товары – от электроники и бытовой техники до одежды и разных бытовых мелочей.

Распродажа в "Розетке" начнется 23 ноября ровно в полночь, и уже с первой минуты пятницы станут доступны промокоды на скидки. В день пятничной распродажи цены на сайте "Розетки" не меняются - это подчеркивает прозрачность ценовой политики магазина. А чтобы воспользоваться скидкой на любой товар, нужно при покупке ввести промокод, который магазин пришлет заранее участникам распродажи, оставившим свой адрес. Подписаться на получение промокода и узнать подробнее об условиях акции можно на специальной странице Black Friday. Там же в день распродажи будет представлен список товаров, для которых доступны скидки.