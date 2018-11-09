Лещенко рассказал о состоянии после ДТП [ Редактировать ]
В Киеве грузовик столкнулся с автомобилем Volkswagen, за рулем которого находился народный депутат Украины Сергей Лещенко.
Депутат рассказал о своем состоянии после аварии.
По словам Лещенко, сам он обошелся без травм, зато сильно пострадала находившаяся в машине помощница народного депутата. Второй участник ДТП - 22-летний водитель грузовика - не получил травм, угрожающих жизни или здоровью.
"Со мной все в порядке, обошелся без травм. Моя помощница, с которой мы ехали вместе, поехала в больницу с подозрением на возможное сотрясение мозга", - рассказал Лещенко.
Автомобиль Volkswagen, на котором ехал депутат, восстановлению не подлежит.
Лещенко подтвердил, что остановил автомобиль в разрешенном месте, на обочине.
Во время остановки была включена аварийная сигнализация. В этот момент в легковушку врезался грузовик.
"По словам патрульной полиции, которая прибыла на место происшествия, моей вины в случившемся нет", - добавил депутат.
Ранее мы писали о том, что ДТП случилось на столичной Окружной дороге.
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