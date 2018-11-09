В Киеве грузовик столкнулся с автомобилем Volkswagen, за рулем которого находился народный депутат Украины Сергей Лещенко.

Депутат рассказал о своем состоянии после аварии.

По словам Лещенко, сам он обошелся без травм, зато сильно пострадала находившаяся в машине помощница народного депутата. Второй участник ДТП - 22-летний водитель грузовика - не получил травм, угрожающих жизни или здоровью.

"Со мной все в порядке, обошелся без травм. Моя помощница, с которой мы ехали вместе, поехала в больницу с подозрением на возможное сотрясение мозга", - рассказал Лещенко.

Автомобиль Volkswagen, на котором ехал депутат, восстановлению не подлежит.

Лещенко подтвердил, что остановил автомобиль в разрешенном месте, на обочине.

Во время остановки была включена аварийная сигнализация. В этот момент в легковушку врезался грузовик.

"По словам патрульной полиции, которая прибыла на место происшествия, моей вины в случившемся нет", - добавил депутат.

Ранее мы писали о том, что ДТП случилось на столичной Окружной дороге.