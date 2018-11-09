Киев получит 50 миллионов евро на Донбасс [ Редактировать ]
Украина получит 50 миллионов финансовой помощи на нужды Донбасса. Соответствующее соглашение в пятницу, 9 ноября, подписали в Киеве еврокомиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан и постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани, передает "Интерфакс-Украина".
"Мне чрезвычайно приятно быть тут и подписать соглашение, которое имеет целью помочь людям на востоке… Мы подписали программу, которая поддержит будущее восточной Украины", - сказал Хан.
По его словам, эта программа поможет внутренне перемещенным лицам, университетам, которые выехали на подконтрольную властям Украины территорию, и предпринимателям.
Ранее в СБУ сообщили, что "выборы" на Донбассе профинансировала Россия.
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