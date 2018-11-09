Фото: matchroomboxing.com

9 ноября накануне поединка между абсолютным чемпионом мира Александром Усиком (15-0, 11 КО) и почетным чемпионом мира WBC Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) состоялась традиционная церемония взвешивания боксеров и дуэль взглядов.

На мероприятие Александр явился в шарфе футбольного клуба "Манчестер Сити", который несколькими днями ранее разгромил донецкий "Шахтер". Как стало известно позднее, таким образом Усик поддержал Александра Зинченко, ныне выступающего за "горожан".

Спорстмены уложились в первую тяжелую весовую категорию, которая допускает вес до 90,718 кг. Украинец оказался немного легче соперника, показав на весах 89,811 кг против 90,265 кг. бретанца.

Напомним, сам поединок, на кону которого будут стоять пояса украинца WBC, WBO, WBA, IBF и The Ring в первом тяжелом весе, состоится 10 ноября на 21-тысячной Manchester Arena.

Ранее букмекеры назвали фаворита предстоящего чемпионского боя.