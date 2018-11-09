Коли ж нарешті замовників назвуть офіційно? Та що можна порадити членам Тимчасової слідчої комісії, щоб допомогти встановити правду? Про це в ефірі "Подробиці тижня" заявила Анна Маляр, юрист-кримінолог та один із найкращих аналітиків в Україні.

- Чи вірите ви взагалі, що вся правда про вбивство Катерини Гандзюк буде офіційно озвучена і що всі винні, включно із замовниками, понесуть відповідальність?

Я дуже хочу помилятися, але я - песиміст. Думаю, що ім’я замовника добровільно правоохоронні органи не назвуть. Для цього потрібна постійна увага громадськості, постійні ефіри, присвячені цій темі. Приклад ми з вами бачили, коли під тиском громадської думки була змінена первинна кваліфікація. Адже, літр сірчаної кислоти – це абсолютно очевидно для будь-кого, не хуліганство. Так само, як під тиском громадськості відпустили першого цапа-відбувайла.

- Самі активісти кажуть, що їм уже відомо, хто, кому і скільки передавав грошей за напад на Гандзюк та що замовників було декілька. Чи може статися так, що правоохоронці просто відмахнуться від встановлених активістами фактів?

А це власне залежить від того, наскільки сильний в них інстинкт самозбереження, тому що на кану дуже серозна суспільна напруга. На цих самих вагах ім’я замовника. Ключове, у чому прорахувався замовник - це те, що справа набуде такого державного розгаслу. Зараз питання: або система видає людину і напруга спадає, або вони знову будуть загравати з тим, що вони сильніші, але це ще величезне питання, хто сильніший, бо суспільство зараз дуже міцне.

- Чи вважаєте ви ефективним інструментом парламентську слідчу комісію щодо нападів на активістів? Це допоможе довести замовників до вироку?

В цій ситуації все добре робити, що допоможе спонукати все-таки сказати ім’я замовника. Я не можу стверджувати, я не свідок, але підозрюю, що вони знають, хто це. Сподіваюсь, що ця комісія все-таки дасть відповідь, чи були в змові замовники, організатори і місцеві правоохоронці.

- Що б ви порадили депутатам із ТСК? На які факти, на яких посадових осіб слід звернути увагу якнайшвидше? Що взагалі робити, щоб ця комісія не стала фікцією?

Я рекомендую звернути увагу на ті інтерв’ю, які встигла дати Катерина, поки вона була жива і знаходилась в лікарні. Поліція не спілкувалась з нею, це встигли зробити журналісти. Сама Катерина погодила ті тексти, які зараз є в інтернеті, де фактично оприлюднено три версії і є прізвища.

Раніше ми писали про те, що ТСК почала розслідувати вбивство Катерини Гандзюк.