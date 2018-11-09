Володимир Гройсман сьогодні провів нараду щодо ситуації у дорожній галузі. Прем'єр-міністр заслухав звіт голови "Укравтодору". Виявилося, що у деяких регіонах не можуть використати навіть всі гроші, які виділені на ремонт та будівництво доріг.

"Фактично ми завершуємо будівельний сезон по ремонту та реконструкції доріг. Я хочу ще раз підкреслити, що для мене будівництво доріг є важливим пріоритетом. У нас є області де дуже добре йдуть справи. Є області, які демонструють свою безгосподарність і неспроможність будувати дороги. І з ними потрібно буде окремо спілкуватися для того, щоб вони виконували. Є відставання значне по місцевим дорогам - це відповідальність місцевих влад. І там є відставання фактично ну на половину. Тобто вони не виконали. З доступних 11 мільярдів виконання буде тільки 6. І це говорить про те, що обсяги значно менше, ніж могли би бути", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.