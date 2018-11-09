Петро Порошенко, Дональд Трамп, Ангела Меркель, Володимир Путін та ще півтори сотні світових лідерів зберуться цієї неділі в Парижі. Там французький президент Еммануель Макрон організовує день пам'яті - сто років завершення Першої світової війни. Без військового параду і з "мирним форумом" натомість.

Що це за подія, чи проведуть там окрему зустріч Трамп та Путін і які плани в українського президента - розкаже Олена Абрамович.

Сторіччя укладення перемир'я, що поклало край Першій світовій, у Франції відзначають уже тиждень.

Президент Еммануель Макрон організував турне місцями історичних битв. А в пам'ятний день 11 листопада вирішив не робити військовий парад. Мовляв, нема чого святкувати перемогу. Бо у світі й зараз забагато викликів. Тож потрібна спільна військова сила ЄС.

"Ми не зможемо захистити європейців, якщо не вирішимо мати справжню Європейську армію. З Росією на наших кордонах, яка продемонструвала, що може загрожувати нам. Я хочу створити справжній діалог з Росією про безпеку. Ми повинні мати Європу, яка може самостійно захищати себе, незалежно від Сполучених Штатів", - говорить Еммануель Макрон, президент Франції.

Щоб поговорити про всі ці виклики, Макрон організовує перший "Паризький мирний форум". Розпочнеться він у неділю, і участь у ньому візьмуть 60 світових лідерів. Серед них і український президент. Та головною інтригою були перемовини Путіна і Трампа. Кілька тижнів тому вони анонсували свою зустріч тет-а-тет. Та зрештою - двосторонку вирішили не організувувати. Обмежаться загальним ланчем.

"У нас буде обід для лідерів багатьох країн. Я буду там, думаю, президент Путін теж. У нас нічого не заплановано в Парижі, наскільки мені відомо. І я дуже швидко повернуся назад", - говорить Дональд Трамп, президент США.

Відносини США та Росії зараз - не найтепліші. Адміністрація Трампа цього тижня оголосила, що готує нові санкції проти Москви через отруєння Сергія Скрипаля. Вашингтон хоче, щоб і Брюссель долучився до заходів, та в ЄС поки немає згоди. Тему посилення санкцій проти Росії, можливо, порушить і український президент.

Петро Порошенко візьме участь у спільному обіді, а пізніше виступить на одній із панелей форуму. У Києві намагаються переконати Євросоюз запровадити додаткові санкції за те, що Росія блокує судна в Азовському морі. Проте рішень очікувати не варто, Паризький мирний форум - це, в першу чергу, майданчик для дискусій. І шанс для Еммануеля Макрона заявити про себе як про рятівника Євросоюзу.