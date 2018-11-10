Трагедия в Керчи: появились новые детали следствия [ Редактировать ]
Официальное следствие по делу о теракте в Керчи пришло к выводу, что 18-летний стрелок действовал в одиночку, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
"Следствием детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия. Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку", - говорится в заявлении.
По данным следствия, в настоящий момент эксперты занимаются детальным исследованием личности Рослякова, его взглядов, а также психологического состояния до и в момент совершения преступления. Для юноши назначена посмертная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.
Напомним, подросток устроил бойню в колледже 17 октября. В результате теракта погибли 19 человек. Сам подозреваемый в совершении массового убийства был найден застреленным на втором этаже колледжа.
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