В Одесской области рецидивист избил до смерти сожительницу. Трагедия произошла в селе Любашевка, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Бездыханное тело женщины обнаружили местные жители, обеспокоенные долгим отсутствием соседки. Женщину забил до смерти ее сожитель. По данным полиции, он пришел в ярость от того, что женщина пришла домой в нетрезвом состоянии. Избив сожительницу, преступник бросил ее умирать, заперев в доме.

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Подозреваемый сбежал с места преступления. Пострадавшая скончалась от кровоизлияния и ушиба головного мозга. Преступника задержали. Он понесет уголовную ответственность за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти человека.