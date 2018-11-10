В Днепропетровской области школьник застрелился из пистолета [ Редактировать ]
В Днепропетровской области произошло еще одно самоубийство несовершеннолетнего. В Першотравенске застрелился 16-летний парень, сообщили в ГУ Нацполиции Днепропетровской области.
Отец школьника обнаружил сына с простреленной головой. Рядом со школьником был найден стартовый пистолет. Предсмертную записку он не оставил.
Несмотря на то, что отец мальчика сразу же вызвал скорую помощь, от полученной травмы школьник умер в больнице. В полиции отметили, что семья является благополучной и не состояла на учете.
На днях застрелили дочь депутата парламента.
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