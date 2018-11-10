9 ноября еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Иоганнес Ган передал премьер-министру Украины Владимиру Гройсману отчет об имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2018 год.

Еврокомиссар видит прогресс в реформах децентрализации, здравоохранения, госуправления и образования.

"Все всегда критикуют сферы, где есть недостатки, и такие сферы есть. Но если речь идет об охране здоровья, децентрализации, реформе государственного управления, образования, то было достигнуто значительного прогресса", - заявил Ган.

Кроме того, в отчете также указывают на проведение реформ, которые В ЕС назвали особенно сложными: пенсионного обеспечения, охраны здоровья и образования. А реформы госуправления и децентрализации, по его словам, "продолжают стабильно внедряться". В отчете Еврокомиссии подчеркнули, что подготовка к президентским и парламентским выборам не должна повлиять на процесс реформ. Отмечается, что в борьбе с коррупцией и судебной реформе Еврокомиссия тоже увидела прогресс, но считает его медленным.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) инициировало 644 производства относительно коррупции на высшем уровне. Однако доля приговоров по этим делам остается очень низкой, на уровне 21 дела, тогда как гигантское большинство дел заблокировано в судах общей юрисдикции в Украине. До сих пор ни одного чиновника не было осуждено за коррупцию", - указано в документе.

Экономическая ситуация в Украине, по мнению Еврокомиссии, остается "стабильной, но хрупкой" за значительные выплаты по государственным долгам, которые ждут Украину в ближайшие годы.

На днях еврокомиссар встретился с адвокатами активистки Екатерины Гандзюк.