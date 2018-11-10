Андреевская церковь официально отошла Константинополю [ Редактировать ]
10 ноября вступил в силу закон о передаче в пользование Андреевской церкви Вселенскому патриархату, передает УНН. Днем ранее закон об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" официально опубликовали в "Голосе Украины".
"Андреевская церковь Национального заповедника "София Киевская", которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенском Патриархата для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий", - говорится в законе.
Указано, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования - то есть 10 ноября. Также отмечается, что Андреевская церковь после передачи остается в перечне объектов недвижимого культурного наследия Национального заповедника "София Киевская". Кабинету министров Украины поручено в месячный срок обеспечить передачу Андреевской церкви.
На днях Петр Порошенко подписал документ о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриархату.
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Порошенко передал Андреевскую церковь Константинополю
Петр Порошенко подписал документ о передаче Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриархату