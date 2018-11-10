Умерла известная украинская актриса [ Редактировать ]
В столице умерла известная украинская актриса Киевского театра драмы и комедии Юлия Волчкова. О кончине заслуженной артистки Украины сообщил официальный фотограф театра Евгений Чекалкин на своей странице в Facebook.
Он опубликовал фотографию Юлии, перемотанное черной лентой, и подписал: "Вечная память".
Фото: Facebook
Актриса скончалась на 45 году жизни. По словам друзей, Юлия болела и умерла в больнице. Что именно стало причиной смерти молодой актрисы, на данный момент неизвестно. Отметим, что Волчкова также играла во многих сериалах и фильмах. Самые известные из них - "Нити судьбы" и "Кольцо с рубином".
Ранее мы сообщали о том, что скончался звездный актер "Ералаша".
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