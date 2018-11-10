Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости укреплять безопасность в Европе во время встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщает "РИА Новости".

"Нечестно, когда безопасность Европы обеспечивается сегодня только Соединенными Штатами… Именно поэтому я полагаю, что нам необходимо больше европейских возможностей, больше европейской обороны, чтобы разделить эту задачу", - отметил французский лидер.



Макрон подчеркнул, что Европе необходимо увеличить свою долю расходов на оборону в рамках НАТО.



"Я согласен с президентом Трампом в том, что нам тоже надо больше участвовать в расходах на оборону в НАТО, и именно поэтому я полагаю, что мои предложения по европейской обороне полностью этому соответствуют. Ведь это означает большее участие Европы в НАТО, больший объем возможностей, который позволит нам разделить ношу. Я полагаю, что это справедливо", - добавил французский политик.



Таким образом, Эммануэль Макрон ответил Дональду Трампу, который ранее назвал "очень оскорбительным" предложение Парижа создать общеевропейскую армию для защиты от США, России и Китая.