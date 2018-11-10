Пенсионер требует у суда вернуть ему молодость [ Редактировать ]
Пенсионер из Нидерландов Эмиль Рателбанд, которому в следующем году исполнится 70 лет, хочет официально помолодеть на 20 лет, пишет "Сегодня".
Мужчина подал в суд - если можно изменить имя и пол, то почему нельзя официально изменить свой возраст, спрашивает он, требуя вписать ему другую дату рождения. У Эмиля есть свой личный интерес в такой "модификации" - он надеется, что потом у него будет больше шансов для знакомств с женщинами в социальных сетях.
У себя на родине Эмиль известный гуру персонального развития. Ради нового жизненного старта он даже готов отказаться от пенсии. Мужчина уже официально обратился в суд с требованием официально изменить дату рождения. Теперь судья в течение четырех недель должен вынести свой вердикт.
Ранее мы сообщали о том, что пенсионерка воровала игрушки и продавала их в интернете.
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