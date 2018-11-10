В Днепре произошло жуткое ДТП, есть пострадавшие (фото) [ Редактировать ]
В Днепре на улице Давыдова произошло тройное ДТП. В субботу, 10 ноября, Mercedes на большой скорости догнал Daewoo, сообщает "Информатор".
Фото: "Информатор"
Водителя Daewoo, 1946 года, госпитализировали в городскую клиническую больницу №16 с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.По словам патрульных и очевидцев происшествия, автомобиль Mercedes ехал вниз по улице Давыдова.
Mercedes догнал автомобиль Daewoo. Из-за столкновения Daewoo перевернулся и влетел в припаркованный возле частного дома ВАЗ. Водитель Mercedes убежал с места аварии, пока очевидцы отвлеклись на пострадавшего и дымящийся автомобиль. Примечательно, что в машине находились цветы, детская бутылочка и устройство для употребления марихуаны.
На днях в результате смертельного ДТП погибли 18 человек.
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